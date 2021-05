«Sì al voto degli avvocati sulle carriere dei giudici» (Di venerdì 21 maggio 2021) Copyright 2021 © Il DubbioTutti i diritti sono riservati Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. Socio Unico – P.IVA 02897620213 Direttore ResponsabileDavide Varì Registrato al Tribunale di Bolzano n. 7 del 14 dicembre 2015 Numero iscrizione ROC 26618Pubblicazione a stampa: ISSN 2499-6009 Pubblicazione online: ISSN 2724-5942 L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Copyright 2021 © Il DubbioTutti i diritti sono riservati Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. Socio Unico – P.IVA 02897620213 Direttore ResponsabileDavide Varì Registrato al Tribunale di Bolzano n. 7 del 14 dicembre 2015 Numero iscrizione ROC 26618Pubblicazione a stampa: ISSN 2499-6009 Pubblicazione online: ISSN 2724-5942 L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MKISKOV : RT @florastr: i 5scellerati...hanno abolito la loro povertà e quella di amici e amici degli amici...voto di scambio? - scavuzzo47 : RT @florastr: i 5scellerati...hanno abolito la loro povertà e quella di amici e amici degli amici...voto di scambio? - Barnabashadow : Centro destra continua a perdere potenza mentre la sinistra non vuole il voto degli italiani - Loudovecazzosta : Sto trascrive do degli schemi perché tipo l'unica mia amica di classe non ha capito le cose e visto che si merita d… - aliastzn : @danieleviotti @EnricoLetta No si chiama voler comprare il voto dei 18enni. Dopo aver sperato in quello dei 16enni… -