Sex and the City, Sara Ramírez sarà la prima persona non-binaria nel cast (Di giovedì 20 maggio 2021) Per tutti (o quasi) è la dottoressa Callie Torres di Grey's Anatomy, primo personaggio bisessuale del medical drama di Shonda Rhimes. E adesso Sara Ramírez fa anche parte del cast di And Just Like That…, l'atteso revival di Sex and the City attualmente in lavorazione per Hbo Max. Dopo il ruolo di chirurgo ortopedico al Grey Sloan Memorial Hospital, che è a oggi la figura Lgbt+ apparsa più a lungo nella tv americana (11 stagioni e 239 episodi), Sara Ramírez ha fatto a sua volta coming out prima come bisessuale e poi come persona non-binaria, ovvero che non si identifica pienamente né con il sesso femminile né con quello maschile. Ha anche interpretato il personaggio non-binario di Kat Sandoval nella ...

