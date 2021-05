«Sette Giorni», la nuova newsletter per raccontare il meglio di Vanity Fair e della settimana (Di giovedì 20 maggio 2021) Un appuntamento settimanale per riassumere il meglio dei giorni passati. La nuova newsletter di Vanity Fair, ribattezzata Sette Giorni, vuole essere il nostro punto di vista con cui comunicare in maniera semplice ed efficace il meglio della settimana. Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 maggio 2021) Un appuntamento settimanale per riassumere il meglio dei giorni passati. La nuova newsletter di Vanity Fair, ribattezzata Sette Giorni, vuole essere il nostro punto di vista con cui comunicare in maniera semplice ed efficace il meglio della settimana.

Advertising

Chaos77468122 : @IlGrandeMonarca E molti non ' solo per farsi i sette giorni di vacanza in estate', magari!, lo vogliono proprio pe… - gippu1 : @attaccare Perché qualche giorno prima Moretti aveva duramente criticato Bertinotti, ritenendolo il responsabile de… - ciaosonoiole : RT @PLVT0NE: ma ci credete che tra sette giorni vedremo la reunion di friends? perché io no, sono troppo felice - annanamia : Veronica Gentili sette giorni su sette, indiscrezioni da Mediaset: a chi 'soffia' il posto, a cosa ci condannano qu… - tracciadimarti : RAGAAAA buongiorno, mancano sette giorni quattordici ore nove minuti ora potete continuare tranquillamente la vostra giornata #circozzi -