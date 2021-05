Serie B, Monza-Cittadella: le formazioni ufficiali della semifinale di ritorno playoff (Di giovedì 20 maggio 2021) Alle ore 20.45 la sfida tra il Monza e il Cittadella, valida per il ritorno della semifinale playoff di Serie B.Gara complicata per i brianzoli che dovranno recuperare il 3-0 subito nel match d'andata.Monza (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Colpani; Boateng, Balotelli, Dani Mota. Allenatore: BrocchiCittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Perticone, Donnarumma; D’Urso, Iori, Gargiulo; Proia; Tsadjout, Baldini. Allenatore: Venturato Leggi su mediagol (Di giovedì 20 maggio 2021) Alle ore 20.45 la sfida tra ile il, valida per ildiB.Gara complicata per i brianzoli che dovranno recuperare il 3-0 subito nel match d'andata.(4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Colpani; Boateng, Balotelli, Dani Mota. Allenatore: Brocchi(4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Perticone, Donnarumma; D’Urso, Iori, Gargiulo; Proia; Tsadjout, Baldini. Allenatore: Venturato

