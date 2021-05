Serie B, Lecce-Venezia 1-1: delusione salentina, i veneti si prendono la finale playoff (Di giovedì 20 maggio 2021) Tante emozioni al "Via del Mare" in Lecce-Venezia.La semifinale di ritorno dei playoff di Serie B si conclude 1-1, punteggio che premia i lagunari in virtù proprio del match d'andata che ha visto i veneti trionfare per 1-0. La gara si apre nel primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Aramu a pochi minuti dal termine della prima frazione. Diverse le occasioni create dai salentini che non sono riusciti a bucare la difesa ospite fino al 66' quando Pettinari insacca su assist di Lucioni. All'80' i padroni di casa avrebbero l'opportunità di portarsi avanti e di conseguenza portare dalla propria parte la qualificazione, ma Mancosu spara sopra la traversa. Venezia in finale e adesso si giocherà la promozione in A contro una tra Monza e Cittadella. Leggi su mediagol (Di giovedì 20 maggio 2021) Tante emozioni al "Via del Mare" in.La semidi ritorno deidiB si conclude 1-1, punteggio che premia i lagunari in virtù proprio del match d'andata che ha visto itrionfare per 1-0. La gara si apre nel primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Aramu a pochi minuti dal termine della prima frazione. Diverse le occasioni create dai salentini che non sono riusciti a bucare la difesa ospite fino al 66' quando Pettinari insacca su assist di Lucioni. All'80' i padroni di casa avrebbero l'opportunità di portarsi avanti e di conseguenza portare dalla propria parte la qualificazione, ma Mancosu spara sopra la traversa.ine adesso si giocherà la promozione in A contro una tra Monza e Cittadella.

