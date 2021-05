Serie B: la finale sarà Venezia-Cittadella. Il Monza vince 2-0 ma non basta (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Monza ci prova, arriva ad un passo dalla rimonta clamorosa, ma in finale per l’accesso alla Serie A va il Cittadella. Decisivo il 3-0 dell’andata e la tripletta di Baldini che lancia i veneti. Non basta il 2-0 ai brianzoli. Primo tempo bloccato all’inizio, il Monza ha avuto alcune occasioni, ma la difesa del Cittadella si è salvato chiudendo il primo tempo indenne sullo 0-0. Nella ripresa, si sveglia il Monza. Al 58?, Balotelli, su assist di Carlos Augusto, sblocca la gara. Il Monza insiste e al 77? trova il 2-0 con D’Alessandro. Sono 13 minuti più recupero di fuoco. Il Monza ci crede, basterebbe solo un gol per la finale per la Serie A. Assalto della squadra di Brocchi che però ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilci prova, arriva ad un passo dalla rimonta clamorosa, ma inper l’accesso allaA va il. Decisivo il 3-0 dell’andata e la tripletta di Baldini che lancia i veneti. Nonil 2-0 ai brianzoli. Primo tempo bloccato all’inizio, ilha avuto alcune occasioni, ma la difesa delsi è salvato chiudendo il primo tempo indenne sullo 0-0. Nella ripresa, si sveglia il. Al 58?, Balotelli, su assist di Carlos Augusto, sblocca la gara. Ilinsiste e al 77? trova il 2-0 con D’Alessandro. Sono 13 minuti più recupero di fuoco. Ilci crede, basterebbe solo un gol per laper laA. Assalto della squadra di Brocchi che però ...

