Serie B, la finale playoff sarà Venezia-Cittadella (Di giovedì 20 maggio 2021) La finale playoff di Serie B vedrà un derby veneto per l'ultimo posto in A: sarà sfida tra Venezia-Cittadella. Eliminate Monza e Lecce: salentini traditi da Mancosu Dopo Empoli e Salernitana, una tra Venezia-Cittadella prenderà parte alla Serie A 2021/22: questa sarà infatti la finale playoff di Serie B. Nella giornata odierna si è disputato il ritorno delle due semifinali del campionato cadetto: dicono addio ai sogni di gloria Monza e Lecce, le quali certificano il proprio fallimento stagionale. Alle 18:30 si è disputata la sfida del Via del Mare dove i veneti di Paolo Zanetti erano chiamati a difendere l'1-0 ottenuto in Laguna lunedì scorso.

