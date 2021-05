Serie A, le designazioni arbitrali della 38ª giornata: Atalanta-Milan a Mariani (Di giovedì 20 maggio 2021) L’AIA ha pubblicato le designazioni arbitrali per l’ultima giornata di campionato di Serie A: ecco tutte le squadre arbitrali Atalanta – Milan h. 20.45 Mariani GIALLATINI – BINDONI IV: DOVERI VAR: AURELIANO AVAR: TOLFO BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45 VALERI PRETI – PERETTI IV: FABBRI VAR: GIACOMELLI AVAR: DI VUOLO CAGLAIRI – GENOA Sabato 22/05 h. 20.45 MERAVIGLIA MONDIN – VONO IV: GIUA VAR: MARESCA AVAR: DI IORIO CROTONE – FIORENTINA Sabato 22/05 h. 20.45 ABBATTISTA MOKHTAR – TRINCHIERI IV: MARINI VAR: SERRA AVAR: DE MEO INTER – UDINESE h. 15.00 VOLPI ROSSI L. – PERROTTI IV: AMABILE VAR: BANTI AVAR: VIVENZI NAPOLI – H. VERONA h. 20.45 CHIFFI LONGO – VALERIANI IV: FOURNEAU VAR: NASCA AVAR: CECCONI SAMPDORIA – PARMA Sabato 22/05 h. 20.45 PATERNA PALERMO – ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) L’AIA ha pubblicato leper l’ultimadi campionato diA: ecco tutte le squadreh. 20.45GIALLATINI – BINDONI IV: DOVERI VAR: AURELIANO AVAR: TOLFO BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45 VALERI PRETI – PERETTI IV: FABBRI VAR: GIACOMELLI AVAR: DI VUOLO CAGLAIRI – GENOA Sabato 22/05 h. 20.45 MERAVIGLIA MONDIN – VONO IV: GIUA VAR: MARESCA AVAR: DI IORIO CROTONE – FIORENTINA Sabato 22/05 h. 20.45 ABBATTISTA MOKHTAR – TRINCHIERI IV: MARINI VAR: SERRA AVAR: DE MEO INTER – UDINESE h. 15.00 VOLPI ROSSI L. – PERROTTI IV: AMABILE VAR: BANTI AVAR: VIVENZI NAPOLI – H. VERONA h. 20.45 CHIFFI LONGO – VALERIANI IV: FOURNEAU VAR: NASCA AVAR: CECCONI SAMPDORIA – PARMA Sabato 22/05 h. 20.45 PATERNA PALERMO – ...

