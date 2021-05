Serie A, gli arbitri della 38a giornata. Bologna-Juve a Valeri, Mariani per Atalanta-Milan (Di giovedì 20 maggio 2021) L’AIA rende noti i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 19ª giornata di ritorno del campionato di Serie A 2020/21, in programma domenica 23 maggio. Questo l’elenco completo, partita per partita: Atalanta – Milan h. 20.45 Mariani GIALLATINI – BINDONI IV: DOVERI VAR: AURELIANO AVAR: TOLFO Bologna – JuveNTUS h. 20.45 Valeri PRETI – PERETTI IV: FABBRI VAR: GIACOMELLI AVAR: DI VUOLO CAGLIARI – GENOA Sabato 22/05 h. 20.45 MERAVIGLIA MONDIN – VONO IV: GIUA VAR: MARESCA AVAR: DI IORIO CROTONE – FIORENTINA Sabato 22/05 h. 20.45 ABBATTISTA MOKHTAR – TRINCHIERI IV: MARINI VAR: SERRA AVAR: DE MEO INTER – UDINESE h. 15.00 VOLPI ROSSI L. – PERROTTI IV: ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) L’AIA rende noti i nominativi degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 19ªdi ritorno del campionato diA 2020/21, in programma domenica 23 maggio. Questo l’elenco completo, partita per partita:h. 20.45GIALLATINI – BINDONI IV: DOVERI VAR: AURELIANO AVAR: TOLFONTUS h. 20.45PRETI – PERETTI IV: FABBRI VAR: GIACOMELLI AVAR: DI VUOLO CAGLIARI – GENOA Sabato 22/05 h. 20.45 MERAVIGLIA MONDIN – VONO IV: GIUA VAR: MARESCA AVAR: DI IORIO CROTONE – FIORENTINA Sabato 22/05 h. 20.45 ABBATTISTA MOKHTAR – TRINCHIERI IV: MARINI VAR: SERRA AVAR: DE MEO INTER – UDINESE h. 15.00 VOLPI ROSSI L. – PERROTTI IV: ...

