Serie A, designati gli arbitri dell’ultima giornata: c’è Chiffi per Napoli-Verona (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il 38esimo ed ultimo turno del campionato di Serie A 2020/2021, in programma tra sabato 22 e domenica 23 maggio. Sarà Daniele Chiffi a dirigere la sfida del Maradona tra Napoli e Verona. A coadiuvare l’arbitro nativo di Padova ci saranno Longo e Valeriani come assistenti e Francesco Fourneau sarà il quarto uomo. Al VAR spazio a Luigi Nasca, con lui l’AVAR Cecconi. Questo l’elenco completo: ATALANTA – MILAN h. 20.45 MARIANI GIALLATINI – BINDONI IV: DOVERI VAR: AURELIANO AVAR: TOLFO BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45 VALERI PRETI – PERETTI IV: FABBRI VAR: GIACOMELLI AVAR: DI VUOLO CAGLIARI – GENOA Sabato 22/05 h. 20.45 MERAVIGLIA MONDIN – VONO IV: GIUA VAR: MARESCA AVAR: DI IORIO CROTONE – FIORENTINA Sabato 22/05 h. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il 38esimo ed ultimo turno del campionato diA 2020/2021, in programma tra sabato 22 e domenica 23 maggio. Sarà Danielea dirigere la sfida del Maradona tra. A coadiuvare l’arbitro nativo di Padova ci saranno Longo e Valeriani come assistenti e Francesco Fourneau sarà il quarto uomo. Al VAR spazio a Luigi Nasca, con lui l’AVAR Cecconi. Questo l’elenco completo: ATALANTA – MILAN h. 20.45 MARIANI GIALLATINI – BINDONI IV: DOVERI VAR: AURELIANO AVAR: TOLFO BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45 VALERI PRETI – PERETTI IV: FABBRI VAR: GIACOMELLI AVAR: DI VUOLO CAGLIARI – GENOA Sabato 22/05 h. 20.45 MERAVIGLIA MONDIN – VONO IV: GIUA VAR: MARESCA AVAR: DI IORIO CROTONE – FIORENTINA Sabato 22/05 h. ...

Calcio: Serie A. Mariani arbitra Atalanta - Milan, Bologna - Juve a Valeri Napoli - Verona è stata affidata a Daniele Chiffi di Padova ROMA - Designati gli arbitri per l'ultima giornata del campionato di Serie A. Turno decisivo per gli ultimi due posti Champions da assegnare, con tre squadre a contenderseli: Milan, Napoli e Juventus. I ...

Arbitro Sassuolo Lazio: designato il fischietto del match Arbitro Sassuolo Lazio: designato il fischietto del match. Ecco chi arbitrerà la sfida tra biancocelesti e neroverdi al Mapei Stadium Domani sera la Lazio scenderà in campo contro il Sassuolo per l’ul ...

