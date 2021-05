Serie A, cartellino rosso per tre arbitri e 4 assistenti: incongruenze contabili nel compilare i rimborsi spese (Di giovedì 20 maggio 2021) “In attuazione dell’obiettivo della massima trasparenza associativa e come già comunicato su questo sito nei giorni scorsi, la nuova governance dell’Aia ha avviato audit interni amministrativi e contabili sulla conformità dei rimborsi-spese erogati per attività tecniche ed associative“. Questo la nota pubblicata sul suo sito ufficiale, l’Aia (Associazione italiana arbitri), a seguito delle notizie uscite poco fa, relative ad un’indagine della Procura federale della Figcm a seguito della quale sarebbero stati ‘precauzionalmente’ sospesi tre arbitri della Can di Serie A. arbitri sospesi, a seguito della stessa segnalazione sono stati fermati anche quattro assistenti Ora, attraverso una specifica indagine, la Procura Figc dovrà fare luce su presunte ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) “In attuazione dell’obiettivo della massima trasparenza associativa e come già comunicato su questo sito nei giorni scorsi, la nuova governance dell’Aia ha avviato audit interni amministrativi esulla conformità deierogati per attività tecniche ed associative“. Questo la nota pubblicata sul suo sito ufficiale, l’Aia (Associazione italiana), a seguito delle notizie uscite poco fa, relative ad un’indagine della Procura federale della Figcm a seguito della quale sarebbero stati ‘precauzionalmente’ sospesi tredella Can diA.sospesi, a seguito della stessa segnalazione sono stati fermati anche quattroOra, attraverso una specifica indagine, la Procura Figc dovrà fare luce su presunte ...

