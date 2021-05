Serie A 2020 2021 | ultima giornata | le probabili formazioni

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ledell’di. Tutto pronto per questo turno di campionato che deve ancora emettere tre verdetti: gli ultimi due posti per la Champions League e lo slot Conference League. Occhi puntati su Atalanta-Milan con i rossoneri a caccia della vittoria per conquistare la qualificazione in Champions League. Occhi puntati anche su Bologna-Juventus e Napoli-Hellas Verona. Incrocio a distanza tra Roma e Sassuolo impegnate contro Spezia e Lazio. LeCagliari-Genoa Crotone-Fiorentina Sampdoria-Parma Inter-Udinese Atalanta-Milan Bologna-Juventus Napoli-Hellas Verona Sassuolo-Lazio Spezia-Roma Torino-Benevento SportFace.