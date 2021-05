Senato, primo ok a tutela ambientale e degli animali in Costituzione (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Con la prima approvazione, arrivata ieri, da parte della Commissione Affari costituzionali del Senato al disegno di legge di modifica degli articoli 9 e 41 della Carta fondamentale dello Stato, è stato avviato l’iter per l’introduzione della tutela dell’Ambiente e degli animali nella Costituzione. “È un risultato storico per il quale mi sono battuto negli ultimi cinque anni con l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile – ha commentato il ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini –. L’inserimento in Costituzione del riferimento allo sviluppo sostenibile e alle future generazioni sarebbe un risultato davvero straordinario sul piano culturale e politico”. “Si tratta di un passo decisivo per allineare la nostra carta ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Con la prima approvazione, arrivata ieri, da parte della Commissione Affari costituzionali delal disegno di legge di modificaarticoli 9 e 41 della Carta fondamentale dello Stato, è stato avviato l’iter per l’introduzione delladell’Ambiente enella. “È un risultato storico per il quale mi sono battuto negli ultimi cinque anni con l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile – ha commentato il ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini –. L’inserimento indel riferimento allo sviluppo sostenibile e alle future generazioni sarebbe un risultato davvero straordinario sul piano culturale e politico”. “Si tratta di un passo decisivo per allineare la nostra carta ...

