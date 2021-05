Scuola: sottosegretario Sasso, ‘in sostegni-bis ignorato precariato storico’ (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Se la parte che riguarda la Scuola della bozza del Decreto sostegni-bis dovesse essere confermata, non posso che esprimere tutta la mia disapprovazione. Per carità, bene i finanziamenti alle scuole e agli enti locali, sacrosante le assunzioni per i vincitori dei vecchi concorsi e per talune categorie di insegnanti che aspettavano da tempo. Ma il problema del precariato storico è stato praticamente ignorato. Non è possibile limitarsi alla prima fascia delle GPS e non è possibile limitare le stabilizzazioni solo a poche migliaia di unità senza peraltro prevedere alcun percorso abilitante. Questo provvedimento va assolutamente emendato in Aula, così proprio non ci siamo”. Lo dichiara Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell’Istruzione.“Il M5S, forte ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Se la parte che riguarda ladella bozza del Decreto-bis dovesse essere confermata, non posso che esprimere tutta la mia disapprovazione. Per carità, bene i finanziamenti alle scuole e agli enti locali, sacrosante le assunzioni per i vincitori dei vecchi concorsi e per talune categorie di insegnanti che aspettavano da tempo. Ma il problema delstorico è stato praticamente. Non è possibile limitarsi alla prima fascia delle GPS e non è possibile limitare le stabilizzazioni solo a poche migliaia di unità senza peraltro prevedere alcun percorso abilitante. Questo provvedimento va assolutamente emendato in Aula, così proprio non ci siamo”. Lo dichiara Rossanodel ministero dell’Istruzione.“Il M5S, forte ...

