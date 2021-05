Scuola: sottosegretario Sasso, 'in sostegni-bis ignorato precariato storico' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Se la parte che riguarda la Scuola della bozza del Decreto sostegni-bis dovesse essere confermata, non posso che esprimere tutta la mia disapprovazione. Per carità, bene i finanziamenti alle scuole e agli enti locali, sacrosante le assunzioni per i vincitori dei vecchi concorsi e per talune categorie di insegnanti che aspettavano da tempo. Ma il problema del precariato storico è stato praticamente ignorato. Non è possibile limitarsi alla prima fascia delle GPS e non è possibile limitare le stabilizzazioni solo a poche migliaia di unità senza peraltro prevedere alcun percorso abilitante. Questo provvedimento va assolutamente emendato in Aula, così proprio non ci siamo". Lo dichiara Rossano Sasso, sottosegretario del ministero ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Se la parte che riguarda ladella bozza del Decreto-bis dovesse essere confermata, non posso che esprimere tutta la mia disapprovazione. Per carità, bene i finanziamenti alle scuole e agli enti locali, sacrosante le assunzioni per i vincitori dei vecchi concorsi e per talune categorie di insegnanti che aspettavano da tempo. Ma il problema delè stato praticamente. Non è possibile limitarsi alla prima fascia delle GPS e non è possibile limitare le stabilizzazioni solo a poche migliaia di unità senza peraltro prevedere alcun percorso abilitante. Questo provvedimento va assolutamente emendato in Aula, così proprio non ci siamo". Lo dichiara Rossanodel ministero ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: sottosegretario Sasso, 'in sostegni-bis ignorato precariato storico'... - fisco24_info : Sileri: 'Mettere in sicurezza gli under 16 per l'inizio della scuola': Il sottosegretario alla Salute: 'Mi auguro l… - giuli472013 : RT @FamilyDayDNF: GRAZIE SOTTOSEGRETARIO ROSSANO #SASSO per avere accolto il nostro appello. @roxsasso: Fuori le teorie #gender dalla #scu… - spinassunta : RT @FamilyDayDNF: GRAZIE SOTTOSEGRETARIO ROSSANO #SASSO per avere accolto il nostro appello. @roxsasso: Fuori le teorie #gender dalla #scu… - mammapapaebimbi : RT @FamilyDayDNF: GRAZIE SOTTOSEGRETARIO ROSSANO #SASSO per avere accolto il nostro appello. @roxsasso: Fuori le teorie #gender dalla #scu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sottosegretario Giovani e italiani in vacanza. A giugno iniezioni di massa ... ora si ragiona sulle prossime mosse in vista sia dell'estate sia del ritorno a scuola alla luce ...con l'estensione della seconda dose per i vaccini a mRna a 90 giorni" insiste il sottosegretario alla ...

Docenti precari subito assunti da graduatorie Gps, ma non in modo automatico. Floridia: valutati da commissari esterni ... la procedura straordinaria si svolgerà con un anno di formazione a scuola alla fine del quale i ...DL SOSTEGNI BIS Sul via libera al provvedimento ha espresso moderata soddisfazione il sottosegretario ...

Scuola, sottosegretario Sasso: "Fuori le teorie gender, circolare 2015 vincolante" Adnkronos Scuola: sottosegretario Sasso, 'in sostegni-bis ignorato precariato storico' Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Se la parte che riguarda la scuola della bozza del Decreto Sostegni-bis dovesse essere confermata, non posso che esprimere tutta la mia disapprovazione. Per carità, bene i ...

Concorso ordinario scuola, via con modalità semplificata Concorso ordinario scuola: con il decreto Sostegni Bis si dà il via alle procedure di selezione con modalità semplificata. Vediamo di cosa si tratta e chi riguarda.

... ora si ragiona sulle prossime mosse in vista sia dell'estate sia del ritorno aalla luce ...con l'estensione della seconda dose per i vaccini a mRna a 90 giorni" insiste ilalla ...... la procedura straordinaria si svolgerà con un anno di formazione aalla fine del quale i ...DL SOSTEGNI BIS Sul via libera al provvedimento ha espresso moderata soddisfazione il...Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Se la parte che riguarda la scuola della bozza del Decreto Sostegni-bis dovesse essere confermata, non posso che esprimere tutta la mia disapprovazione. Per carità, bene i ...Concorso ordinario scuola: con il decreto Sostegni Bis si dà il via alle procedure di selezione con modalità semplificata. Vediamo di cosa si tratta e chi riguarda.