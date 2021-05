Scuola: sottosegretario Floridia, 'al via concorso ordinario docenti, frutto lavoro M5s' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Il decreto Sostegni-bis approvato stamattina dal Consiglio dei Ministri contiene finalmente l'avvio del concorso ordinario: sono oltre 500 mila i candidati che attendevano speranzosi questa importantissima notizia. La procedura partirà subito ma sarà graduale, si comincia infatti con i docenti di materie Stem, di cui c'è grande penuria, per poi proseguire di seguito con le altre figure. La gradualità permette di concludere l'intera procedura entro il prossimo anno scolastico e consente di avere tutti i vincitori del concorso ordinario in cattedra a settembre 2022". Lo scrive in una nota Il sottosegretario all'istruzione Barbara Floridia, senatrice M5s. "Un risultato importante e per nulla scontato, che il MoVimento 5 Stelle indica da tempo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Il decreto Sostegni-bis approvato stamattina dal Consiglio dei Ministri contiene finalmente l'avvio del: sono oltre 500 mila i candidati che attendevano speranzosi questa importantissima notizia. La procedura partirà subito ma sarà graduale, si comincia infatti con idi materie Stem, di cui c'è grande penuria, per poi proseguire di seguito con le altre figure. La gradualità permette di concludere l'intera procedura entro il prossimo anno scolastico e consente di avere tutti i vincitori delin cattedra a settembre 2022". Lo scrive in una nota Ilall'istruzione Barbara, senatrice M5s. "Un risultato importante e per nulla scontato, che il MoVimento 5 Stelle indica da tempo ...

