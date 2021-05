Scuola: Alternativa c'è, 'preservare laicità Stato non licenziare docenti religione' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) - "L'unico intento di L'Alternativa C'è è quello di chiedere lo stralcio dell'emendamento Rampi dal decreto legge Covid 44 2021 per rispettare il principio della laicità dello Stato e per salvaguardare la specificità delle competenze dei docenti di discipline storiche e filosofiche, usciti da percorsi integralmente statali (triennali e biennali)". Lo ha detto Bianca Laura Granato, senatrice di L'Alternativa C'è, rispondendo a quelle che definisce "false accuse" dei deputati di Fratelli d'Italia Ella Bucalo e Paola Frassinetti. "Ricordiamo che giovedì scorso con un colpo di mano è Stato approvato dal senatore Pd Rampi un emendamento che equipara l'insegnamento della religione alle materie di storia, filosofia e italiano. Oltretutto in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) - "L'unico intento di L'C'è è quello di chiedere lo stralcio dell'emendamento Rampi dal decreto legge Covid 44 2021 per rispettare il principio delladelloe per salvaguardare la specificità delle competenze deidi discipline storiche e filosofiche, usciti da percorsi integralmente statali (triennali e biennali)". Lo ha detto Bianca Laura Granato, senatrice di L'C'è, rispondendo a quelle che definisce "false accuse" dei deputati di Fratelli d'Italia Ella Bucalo e Paola Frassinetti. "Ricordiamo che giovedì scorso con un colpo di mano èapprovato dal senatore Pd Rampi un emendamento che equipara l'insegnamento dellaalle materie di storia, filosofia e italiano. Oltretutto in un ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Alternativa c'è, 'preservare laicità Stato non licenziare docenti religione'... - alexfuse : @valy_s Il beneficio sarebbe il raggiungimento dell'immunità di gregge e la fine di questa realtà distopica. In pra… - valy_s : RT @matteo_1093: @valy_s Se vogliono togliere le mascherine a scuola, l’unica alternativa che proporranno sarà questa e ovviamente non si l… - matteo_1093 : @valy_s Se vogliono togliere le mascherine a scuola, l’unica alternativa che proporranno sarà questa e ovviamente n… - Mariva2000 : @CMastroff @borghi_claudio Io non ho figli, ma se li avessi cercherei di organizzare una scuola alternativa. -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Alternativa Adozioni libri di testo: novità e alternative digitali Con riguardo alla scuola primaria , ove ciò sia possibile, si consiglia di individuare un locale ... L'alternativa ai libri di testo Forse non è a tutti noto che il libro di testo non è l'unica ...

Scrutini finali secondaria secondo grado: assenze, voti, credito scolastico. Le novità del 2021 2020/2021 La valutazione finale degli studenti della scuola secondaria di II grado (classi I - IV), ... gli insegnanti di religione cattolica e attività alternativa per i soli alunni che si avvalgono ...

Scuola: Alternativa c'è, 'preservare laicità Stato non licenziare docenti religione' Il Sannio Quotidiano Scuola: Alternativa c'è, 'preservare laicità Stato non licenziare docenti religione' Roma, 20 mag (Adnkronos) - "L'unico intento di L'alternativa C'è è quello di chiedere lo stralcio dell'emendamento Rampi dal decreto legge Covid 44 2021 per rispettare il principio della laicità dello ...

Scuola, teatro e palestra poi per Rolo il sisma sarà alle spalle Il sindaco di Rolo, Luca Nasi, fa il punto a nove anni dal sisma. E da un’emergenza all’altra: quella del terremoto e quella legata al coronavirus, che stiamo vivendo oggi. Due calamità differenti, ch ...

Con riguardo allaprimaria , ove ciò sia possibile, si consiglia di individuare un locale ... L'ai libri di testo Forse non è a tutti noto che il libro di testo non è l'unica ...2020/2021 La valutazione finale degli studenti dellasecondaria di II grado (classi I - IV), ... gli insegnanti di religione cattolica e attivitàper i soli alunni che si avvalgono ...Roma, 20 mag (Adnkronos) - "L'unico intento di L'alternativa C'è è quello di chiedere lo stralcio dell'emendamento Rampi dal decreto legge Covid 44 2021 per rispettare il principio della laicità dello ...Il sindaco di Rolo, Luca Nasi, fa il punto a nove anni dal sisma. E da un’emergenza all’altra: quella del terremoto e quella legata al coronavirus, che stiamo vivendo oggi. Due calamità differenti, ch ...