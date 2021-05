Sconcerti: la Juve ha vinto con Kulusevski. Ronaldo non ha giocato male, è stato marginale (Di giovedì 20 maggio 2021) Ieri la Juventus ha vinto la Coppa Italia. Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta la partita della squadra di Pirlo con l’Atalanta. “Pirlo stavolta ha giocato meglio di Gasperini. Ha ballato nel primo tempo quando l’Atalanta era forte di gambe e di nervi, ma ha dominato il resto. E aveva saputo andare in vantaggio anche nel momento migliore dell’avversario. Ha giocato meglio Pirlo perché ha bloccato Rabiot al centro accanto a Bentancur, fornendo alla la squadra una base mediana che poche altre volte ha avuto. Ha lasciato McKennie senza fissa dimora, a raddoppiare chiunque. E ha scelto Kulusevski che ha poi deciso due volte la partita”. A determinare la vittoria sono stati Kulusevski e Chiesa, scrive. Ronaldo è stato ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 maggio 2021) Ieri lantus hala Coppa Italia. Sul Corriere della Sera Mariocommenta la partita della squadra di Pirlo con l’Atalanta. “Pirlo stavolta hameglio di Gasperini. Ha ballato nel primo tempo quando l’Atalanta era forte di gambe e di nervi, ma ha dominato il resto. E aveva saputo andare in vantaggio anche nel momento migliore dell’avversario. Hameglio Pirlo perché ha bloccato Rabiot al centro accanto a Bentancur, fornendo alla la squadra una base mediana che poche altre volte ha avuto. Ha lasciato McKennie senza fissa dimora, a raddoppiare chiunque. E ha sceltoche ha poi deciso due volte la partita”. A determinare la vittoria sono statie Chiesa, scrive....

