Schneider Electric comunica i suoi impegni per combattere la perdita di biodiversità (Di giovedì 20 maggio 2021) (Stezzano (BG) 20 maggio 2021) - Stezzano (BG) 20 maggio 2021 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, oggi ha presentato una serie di azioni che mirano a proteggere e ricostituire la biodiversità, che è minacciata in molte parti del mondo. Schneider Electric secondo Corporate Knights è l' Oggi l'azienda, precedendo di pochi giorni la Giornata Internazionale della biodiversità che cade il 22 maggio, rende noti in dettaglio i suoi impegni, dando concretezza al suo impegno nel quadro di La perdita di biodiversità e il degrado ambientale “Dobbiamo urgentemente prendere atto dell'impatto che abbiamo sulla natura e sulla biodiversità, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) (Stezzano (BG) 20 maggio 2021) - Stezzano (BG) 20 maggio 2021 –, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, oggi ha presentato una serie di azioni che mirano a proteggere e ricostituire la, che è minacciata in molte parti del mondo.secondo Corporate Knights è l' Oggi l'azienda, precedendo di pochi giorni la Giornata Internazionale dellache cade il 22 maggio, rende noti in dettaglio i, dando concretezza al suo impegno nel quadro di Ladie il degrado ambientale “Dobbiamo urgentemente prendere atto dell'impatto che abbiamo sulla natura e sulla, ...

Advertising

SmartHomeEU1 : RT @FellerAg: Prisma XS ? offre spazio e flessibilità sufficienti per alloggiare tutte le apparecchiature necessarie per una comunità di au… - SmartHomeEU1 : RT @FellerAg: Un tocco di lusso Gli apparecchi con telaio di copertura #EDIZIOdue prestige calamitano gli sguardi e offrono un raffinato pi… - SmartHomeEU1 : RT @FellerAg: Design unitario: E il rivelatore di movimento non sarà più un corpo estraneo nell’installazione elettrica. ? - FellerAg : Qualità e norme: Feller gestisce un proprio laboratorio prove accreditato da @_electrosuisse, in cui effettua prove… - innovationpost_ : Dalla digitalizzazione alla sostenibilità, alla società 5.0: nella puntata di Italia 4.0 analisi, speranze e previs… -