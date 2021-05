Scandalo rimborsi spese nel calcio italiano | sospesi arbitri e assistenti

(Di giovedì 20 maggio 2021) Arrivano nuovi aggiornamenti sullodeiche riguarda il. La Procura federale della Figc si è attivata er accertare presunte alterazioni e la conclusione dell’indagine è attesa a giorni. Tutti glie glicoinvolti nell’indagine sono statiormai da un mese. E’ quanto specificato dall’AIA con una comunicazione ufficiale. “In attuazione dell’obiettivo della massima trasparenza associativa e come già comunicato su questo sito nei giorni scorsi, la nuova governance dell’AIA ha avviato audit interni amministrativi e contabili sulla conformità deierogati per attività tecniche ed associative. All’esito di tali controlli, riscontrate delle ...

Advertising

pieroausilio98 : RT @murieIismo: Pairetto Senior quando scopre il coinvolgimento di suo figlio nello scandalo dei rimborsi gonfiati - pier2856 : RT @FeliceRaimondo: Sinisa qualche giorno fa: 'Manderanno l'arbitro giusto, Valeri, Giacomelli... di questo sono sicuro, ci posso scommette… - Fracal971 : RT @FeliceRaimondo: Sinisa qualche giorno fa: 'Manderanno l'arbitro giusto, Valeri, Giacomelli... di questo sono sicuro, ci posso scommette… - mazzettee : RT @tempoweb: Scandalo #arbitri in #SerieA: indagine su eventuali irregolarità nei rimborsi spese. Già 7 sospesi #calcio #aia #figc #20magg… - Effemarziano22 : RT @FeliceRaimondo: Sinisa qualche giorno fa: 'Manderanno l'arbitro giusto, Valeri, Giacomelli... di questo sono sicuro, ci posso scommette… -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo rimborsi

Unodall'altra parte è quello che ci vuole per rendere marginali i propri guai. Durigon, ... Ecco i 49 milioni dielettori che tornano al centro della scena. Ecco un modo per ...Il sistema saltò l'11 dicembre del 2008, quando irichiesti superarono i nuovi investimenti. La truffa Madoff fu un grossofinanziario negli Stati Uniti, che ebbe conseguenze anche ...Finiscono sotto i riflettori gli arbitri e gli assistenti arbitrali del mondo del calcio. La Procura federale della FIGC ha aperto una indagine per ...Emergono ulteriori indiscrezioni sullo scandalo che si sta abbattendo sulla classe arbitrale. Presunti alterati rimborsi spese che hanno fatto scattare l'indagine della Figc e che ...