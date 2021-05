Sbarchi | momenti drammatici | “il bimbo era congelato | si muoveva appena”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il racconto che un membro della Guardia Civíl ha fatto deglidelle ultime ore in Spagna è toccante e terrificante allo stesso tempo.Migranti (AdobeStock)Nelle ultime 48h Ceuta e Melilla, due enclavi spagnole in terra marocchina, sono state letteralmente prese d’assalto da una folla di migranti, disperati e determinati a raggiungere una vita migliore. In una sola giornata, ben 6.000 migranti, circa un migliaio dei quali sarebbero minori, sono riusciti a raggiungere la piccola Ceuta. É record assoluto di arrivi in un lasso di tempo così breve. L’evento ha generato le consuete tensioni politiche, a livello nazionale e internazionale, sulla gestione dei flussi migratori. Eppure, tutto, anche la politica nelle sue più aspre contrapposizioni, si è fermato di fronte ad un racconto struggente che ha commosso chiunque, a ...

Advertising

amata_giulia : @Franc_Pon -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarchi momenti

CheNews.it

Per il leghista Ricca, "l'obiettivo è riportare glia quando Salvini era ministro ed erano ... Nemmeno inmolto faticosi e difficili come gli attuali". Poi il capogruppo in Consiglio ...... sociale, occupazionale e sanitaria con il Lavoro così come sempre accaduto neipiù ...] In Primo Piano Politica Savona Salvini: 'Ridurre glie rendere effettive le espulsioni' Posted on ...REGIONE È bufera sull’assessore regionale piemontese alla Sicurezza, Fabrizio Ricca. Stamattina, a margine della firma del Comitato per le Atp Finals, l'assessore parlando a proposito degli sbarchi d ...Sono i Levi Strauss & Co. “Patented May 20 1873”, robusti pantaloni da lavoro destinati a diventare uno dei capi d'abbigliamento più amati al mondo. Padre dei jeans è il bavarese Löb Strauss. Sbarcato ...