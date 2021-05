Sassuolo, Rossi: «Mapei emozionante. Atalanta-Juve decisa dagli episodi» (Di giovedì 20 maggio 2021) Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Rossi, ha parlato della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus al Mapei Stadium Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Rossi, ha parlato dopo la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Le sue parole raccolte da TMW. Mapei STADIUM – «È stata un’emozione rivedere il pubblico allo stadio, questo è positivo. La partita è stata equilibrata ed è stata decisa dagli episodi che la Juventus è riuscita a sfruttare meglio. Bella l’azione sul gol di Chiesa». SODDISFAZIONE PER I NAZIONALI – «Certamente sì, il merito è di tutti, della proprietà, della dirigenza, del mister e principalmente dei ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Il direttore sportivo del, Giovanni, ha parlato della finale di Coppa Italia trantus alStadium Il direttore sportivo del, Giovanni, ha parlato dopo la finale di Coppa Italia trantus. Le sue parole raccolte da TMW.STADIUM – «È stata un’emozione rivedere il pubblico allo stadio, questo è positivo. La partita è stata equilibrata ed è statache lantus è riuscita a sfruttare meglio. Bella l’azione sul gol di Chiesa». SODDISFAZIONE PER I NAZIONALI – «Certamente sì, il merito è di tutti, della proprietà, della dirigenza, del mister e principalmente dei ...

