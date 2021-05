Santuario Madonna delle Grazie di Stia: dove brillò la grande luce (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Santuario Madonna delle Grazie di Stia si originò dopo il miracolo che stupì una donna del luogo, dando vita a una devozione che continua ancora oggi. Il Santuario si trova a circa 4 km da Stia, lungo la via che porta da Stia a Londa passando per il Mulino di Bucchio e le Muricce. L'articolo proviene da La luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 20 maggio 2021) Ildisi originò dopo il miracolo che stupì una donna del luogo, dando vita a una devozione che continua ancora oggi. Ilsi trova a circa 4 km da, lungo la via che porta daa Londa passando per il Mulino di Bucchio e le Muricce. L'articolo proviene da Ladi Maria.

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @chiesadimilano: Il 23 maggio, in Santa Maria di Caravaggio a Milano, durante la celebrazione delle 18, l’arcivescovo Delpini benedirà l… - chiesadimilano : Il 23 maggio, in Santa Maria di Caravaggio a Milano, durante la celebrazione delle 18, l’arcivescovo Delpini benedi… - romasociale : Si terrà sabato 22 maggio al Santuario della Madonna del Divino Amore la celebrazione diocesana del malato. - Ritesh69571662 : RT @LuaHilda: Santuario Della Madonna Delle Grazie, Italy...?? - oggitreviso : La centenaria storia del Santuario della Madonna del Caravaggio raccontata in un libro -

Ultime Notizie dalla rete : Santuario Madonna Pioli e i 6 giorni del Condor 'E quale sarebbe Barbara?' 'Ricordi il Santuario della Madonna delle Grazie a Berceto, 56 km da casa nostra a Parma, là vicino al Passo della Cisa dove tante volte siamo stati da ragazzi a fare il ...

Premio Solidarietà per la vita Santa Maria del Monte: pubblicato il bando dell'iniziativa patrocinata dalla Banca di Piacenza ... don Gianni Quartaroli, rettore del Santuario di Santa Maria del Monte (Via Umberto I 70 - 29031 ... Matteo di Pavia 1992 Walter Vidi , Gruppo soccorso alpino "Madonna di Campiglio" 1993 Livia Cagnani , ...

Precipita dal sentiero del santuario della Madonna della Corona: 67enne muore sul colpo L'Arena Papa Francesco, il Rosario per sconfiggere la pandemia. Oggi a Cuba Dal primo maggio ogni giorno alle 18 il mondo è chiamato a pregare il Santo Rosario per invocare la fine della pandemia. Oggi preghiamo Nostra Signora della Carità del Cobre a Cuba e l'intenzione è pe ...

Precipita dal sentiero: muore escursionista VERONA - Escursionista cade e muore: la tragedia martedì verso le 14. A quell'ora la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Verona per un’escursionista precipitato dal sentiero che porta ...

'E quale sarebbe Barbara?' 'Ricordi ildelladelle Grazie a Berceto, 56 km da casa nostra a Parma, là vicino al Passo della Cisa dove tante volte siamo stati da ragazzi a fare il ...... don Gianni Quartaroli, rettore deldi Santa Maria del Monte (Via Umberto I 70 - 29031 ... Matteo di Pavia 1992 Walter Vidi , Gruppo soccorso alpino "di Campiglio" 1993 Livia Cagnani , ...Dal primo maggio ogni giorno alle 18 il mondo è chiamato a pregare il Santo Rosario per invocare la fine della pandemia. Oggi preghiamo Nostra Signora della Carità del Cobre a Cuba e l'intenzione è pe ...VERONA - Escursionista cade e muore: la tragedia martedì verso le 14. A quell'ora la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Verona per un’escursionista precipitato dal sentiero che porta ...