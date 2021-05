Sanpaolo Intesa e le fondazioni Con il Sud e San Gennaro varano il progetto Luce | cultura e lavoro al Rione Sanità

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 maggio 2021), Fondazione Con il Sud e Fondazione di Comunità Sanhanno presentato quest’oggi il, un’iniziativa di formazione e di inclusione sociale per giovani abitanti deldi Napoli attraverso l’arte, con ricadute positive anche in ottica di opportunità lavorative per i ragazzi e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del quartiere stesso. L’iniziativa prevede l’attivazione di workshop artistici rivolti a 60 ragazzi dai 16 ai 25 anni presso gli spazi della Chiesa di Santa Maria Maddalena, situata nel cuore della zona dei “Cristallini”, con attività teoriche e laboratori condotti da artisti e testimoni in ambiti come pittura, cinematografia, fotografia e conoscenza del territorio. Durante uno dei percorsi formativi, i ...