Sampdoria | terapie per Tonelli Bereszynski è già partito in Polonia

(Di giovedì 20 maggio 2021) Sotto il sole di Bogliasco, laprosegue la preparazione alla sfida interna con il Parma, ultimo atto della Serie A TIM 2020/21. Sul campo del “Mugnaini” Claudio Ranieri e il suo staff hanno diretto un allenamento incentrato su reattività, con esercitazione tecnica e tattica finalizzata al tiro in porta. Alla seduta hanno preso parte tutti gli elementi della rosa ad eccezione di Lorenzo, che si è sottoposto esclusivamente aal fine di smaltire i problemi alla coscia destra, causati dalla contusione rimediata con lo Spezia. Assente Bartoszin permesso concordato in seguito alla convocazione con lain vista di Euro 2020. Lo riporta il sito della. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

alfredopedulla.com

