Salvini spinge Draghi al Quirinale | il “piano” del leghista 

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il primo tempo della lunghissima partita per la corsa alè ufficialmente iniziato in una scuola della Capitale con il Presidente della Repubblica Mattarella che, rivolgendosi ai giovanissimi, ha escluso l’ipotesi di un secondo mandato. Niente bis, dunque. “Tra 8 mesi il mio incarico termina, io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi”. Queste le parole scelte dal Capo dello Stato per dire che non ha nessuna intenzione di seguire le orme di Giorgio Napolitano. La partita per il, il “” diDichiarazioni che non sono passate inosservate a Matteoche ha fatto subito il nome dell’attuale Presidente del Consiglio Mario. “Febbraio è lontano, ora ci sono altre emergenze, noi non abbiamo candidati nostri come è giusto che sia per il ...