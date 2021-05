Salvini spinge Draghi al Quirinale | il ' piano' del leghista 

Advertising

Marco02839896 : RT @Libero_official: #Mattarella chiude al secondo mandato, il punto di #Senaldi sulla corsa al #Quirinale: '#Salvini spinge per #Draghi. E… - _jowa_ : @kal_giusi @rosinamanuela @CrostyGa @OfficialTozzi Dopo aver visto retwittato 'torniamo alle Repubbliche Marinare'… - man29ny : RT @Pinucci63757977: Quando la Rai continua ad incensare Salvini che spinge l'acceleratore su sesso droga e rockendroll ricordatevi che die… - asinustuus : Caro Salvini, capisco la tua indignazione e la condivido. Ma noto che ignora i problemi di Ceuta e l'atteggiamento… - Libero_official : #Mattarella chiude al secondo mandato, il punto di #Senaldi sulla corsa al #Quirinale: '#Salvini spinge per #Draghi… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini spinge

QuiFinanza

La partita per il Quirinale, il 'piano' diDichiarazioni che non sono passate inosservate a Matteoche ha fatto subito il nome dell'attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi. "...Il fronte è duplice: da un lato l'esecutivo guidato dell'ex numero uno della Bceperché ... Ed è sempre il partito di Matteo, che ha fatto dei migranti il cavallo di battaglia per la ...“Creare un “Sistema Abruzzo" basato sulla sinergia tra Consiglio, Giunta regionale in collaborazione con parlamento e Governo per promuovere il nostro splendido territorio".(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2021 "Siamo pronti a sostenere da domani le riforme del ministro Cartabia. Se il Parlamento lo farà bene, altrimenti saranno gli italiani a dare la spinta ...