Salvini: «Non mi sono ancora vaccinato, aspetto il mio turno. Non faccio il furbetto come Scanzi» (Di giovedì 20 maggio 2021) Matteo Salvini, ospite di Zona Bianca, non rinuncia a una frecciatina, non proprio ‘involontaria’, all’indirizzo di Andrea Scanzi. Sul terreno scivoloso dei vaccini. Il leader leghista non ha ancora ricevuto la prima dose. Troppo giovane. Salvini: Per il vaccino aspetto il mio turno. Non come Scanzi ”Non mi sono ancora vaccinato. Ho 48 anni, non voglio fare come qualche collega giornalista che scavalca la fila accampando motivi bizzarri per fare il fenomeno”. Così dal salotto di Bianca Berlinguer. Poi aggiunge ironico. ”Non volevo fare nessun riferimento a Scanzi. sono rispettosamente in fila al supermercato e aspetto il mio ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Matteo, ospite di Zona Bianca, non rinuncia a una frecciatina, non proprio ‘involontaria’, all’indirizzo di Andrea. Sul terreno scivoloso dei vaccini. Il leader leghista non haricevuto la prima dose. Troppo giovane.: Per il vaccinoil mio. Non”Non mi. Ho 48 anni, non voglio farequalche collega giornalista che scavalca la fila accampando motivi bizzarri per fare il fenomeno”. Così dal salotto di Bianca Berlinguer. Poi aggiunge ironico. ”Non volevo fare nessun riferimento arispettosamente in fila al supermercato eil mio ...

