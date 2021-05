Salvini non ha ancora trovato un minuto per spiegarci cosa pensa dei conti in Svizzera di Fontana (Di giovedì 20 maggio 2021) Dunque ci soni altri due conti in Svizzera da cui transita qualche milione di euro del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e ancora una volta, come è già accaduto per un conto corrente sempre svizzero qualche mese fa, il presidente leghista assume l’indegna posizione difensiva di quello che non sapeva. Siamo ancora di fronte all’ennesimo caso di insaputismo, questa malattia tutta italiana che infetta pezzi importanti della nostra classe dirigente che hanno la sfortuna di ritrovare proprietà immobiliari e mobiliari che non sapevano di avere, un terribile complotto che li incastra arricchendoli di nascosto. Poveretti, che vita impossibile che si ritrovano a fare, tutta la nostra solidarietà. La vicenda è oltremodo curiosa perché Attilio Fontana da mesi sta dipingendo la madre ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) Dunque ci soni altri dueinda cui transita qualche milione di euro del presidente di Regione Lombardia Attiliouna volta, come è già accaduto per un conto corrente sempre svizzero qualche mese fa, il presidente leghista assume l’indegna posizione difensiva di quello che non sapeva. Siamodi fronte all’ennesimo caso di insaputismo, questa malattia tutta italiana che infetta pezzi importanti della nostra classe dirigente che hanno la sfortuna di ritrovare proprietà immobiliari e mobiliari che non sapevano di avere, un terribile complotto che li incastra arricchendoli di nascosto. Poveretti, che vita impossibile che si ritrovano a fare, tutta la nostra solidarietà. La vicenda è oltremodo curiosa perché Attilioda mesi sta dipingendo la madre ...

Advertising

LegaSalvini : Antonio #Socci: “Le manifestazioni di sinistra non vengono disturbate però nell'unica contro il Ddl Zan sono arriva… - Mov5Stelle : Salvini non può sempre scappare dalle sue responsabilità, gli italiani meritano da lui una risposta. Perché la L… - matteosalvinimi : #Salvini: Letta? È ossessionato, vive male: al mattino si alza e se non mi attacca due/tre volte al giorno non è co… - Athazzo : @GuidoCrosetto @Libero_official Tu dai la tua disponibilità e lascia fare agli altri. Il cdx e i rappresentanti del… - lvoir : RT @BracaliM: Vitalizi, Taverna (M5s): “Chiesto dibattito in Senato, ma non ne vogliono parlare. Salvini dica perché la Lega li ha ridati a… -