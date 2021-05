Salute | la fotocamera dello smartphone sarà in grado di riconoscere le macchie della pelle

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 20 maggio 2021) L'intelligenza artificiale ha il potenziale per aiutare i medici a prendersi cura dei pazienti e dare una mano nella ricerca e nell’analisistrumentistica: dal miglioramento del processo di screening per il cancro al seno al rilevamentotubercolosi in modo più efficiente, sono tanti gli ambiti in cui stiamo cercando di sfruttare il machine learning come arma a nostro vantaggio per combattere le malattie più pericolose. Quando combiniamo questi progressi nell'intelligenza artificiale con altre tecnologie, come le fotocamere degli, possiamo sbloccare nuovi modi per consentire alle persone di avere uno strumento in più. Come, ad esempio, nel caso di eruzioni cutanee, nei o problemi alla: presto potremo utilizzare locome strumento di screening per identificare le ...