Salma Hayek rivela: «Ho rischiato di morire di Covid» (Di giovedì 20 maggio 2021) Salma Hayek ha rischiato di morire di Covid. L’attrice lo ha rivelato durante un’intervista a Variety. Si è ammalata l’anno scorso, all’inizio della pandemia. Per quasi due mesi è rimasta isolata in una stanza della casa londinese dove vive col marito François-Henri Pinault e la figlia tredicenne Valentina. Ha anche avuto bisogno dell’ossigeno per superare la forma grave di coronavirus che l’aveva colpita: «Ho temuto davvero di non farcela. Il mio medico, a un certo punto, mi ha pregata di andare all’ospedale, perché le mie condizioni stavano rapidamente peggiorando. Non me la sono sentita, gli ho risposto che avrei preferito morire a casa». Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 maggio 2021) Salma Hayek ha rischiato di morire di Covid. L’attrice lo ha rivelato durante un’intervista a Variety. Si è ammalata l’anno scorso, all’inizio della pandemia. Per quasi due mesi è rimasta isolata in una stanza della casa londinese dove vive col marito François-Henri Pinault e la figlia tredicenne Valentina. Ha anche avuto bisogno dell’ossigeno per superare la forma grave di coronavirus che l’aveva colpita: «Ho temuto davvero di non farcela. Il mio medico, a un certo punto, mi ha pregata di andare all’ospedale, perché le mie condizioni stavano rapidamente peggiorando. Non me la sono sentita, gli ho risposto che avrei preferito morire a casa».

