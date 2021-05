Salma Hayek rivela: “Ho rischiato di morire di Covid. Il mio medico mi ha pregato di andare in ospedale ma non ho voluto” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Ho temuto davvero di non farcela. Il mio medico, a un certo punto, mi ha pregata di andare all’ospedale, perché le mie condizioni stavano rapidamente peggiorando“. Salma Hayek ha rischiato di morire di Covid. È stata la stessa attrice a rivelarlo in un’intervista a Variety in cui ha spiegato di aver contratto il coronavirus l’anno scorso, all’inizio della pandemia. Nonostante la gravità della situazione, ha rifiutato il ricovero in ospedale optando per le cure domiciliari con le bombole d’ossigeno: “Non me la sono sentita, gli ho risposto che avrei preferito morire a casa“, ha spiegato Salma Hayek. Così, per quasi due mesi è rimasta chiusa in isolamento in una stanza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) “Ho temuto davvero di non farcela. Il mio, a un certo punto, mi ha pregata diall’, perché le mie condizioni stavano rapidamente peggiorando“.hadidi. È stata la stessa attrice arlo in un’intervista a Variety in cui ha spiegato di aver contratto il coronavirus l’anno scorso, all’inizio della pandemia. Nonostante la gravità della situazione, ha rifiutato il ricovero inoptando per le cure domiciliari con le bombole d’ossigeno: “Non me la sono sentita, gli ho risposto che avrei preferitoa casa“, ha spiegato. Così, per quasi due mesi è rimasta chiusa in isolamento in una stanza ...

