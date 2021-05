Salerno | crollano i contagi | il 40% dei cittadini è vaccinato

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 40% deisalernitani è stato. Secondo il dato reso noto oggi dal sindaco di, Vincenzo Napoli, sono infatti state somministrate 73.025 dosi a fronte, tra l’altro, di un netto calo dei. La media giornaliera si attesta al momento, nel mese di maggio, su circa 15 casi al giorno. In totale il numero di positivi a maggio è di 314, mentre l’indice di incidenza è del 5.18. I numeri sono stati resi noti dal primo cittadino a margine di un incontro con la stampa per presentare un’iniziativa per migliorare la raccolta differenziata nel rione collinare di Giovi. Il sindaco ha anche annunciato a breve il trasferimento dell’Usca presso il capitolo San Matteo, Pip nautico e ha anticipato, per rispondere alle lamentele registrate per l’assenza di segnaletica utile a ...