Salerno | Alessandra “dona” nuova speranza con i suoi organi

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiaveva solo 32 anni ed una vita piena d’amore. Quella per ibimbi, per il marito e per la sua famiglia. Un ictus grave non le ha lasciato scampo ma davanti all’immane tragedia che ha travolto la famiglia Napolitano, nessuno ha avuto dubbi. Con un atto di altruismo, di solidarietà ed amore, è stato autorizzato il prelievo die tessuti, nello specifico polmoni, fegato, pancreas e reni, dallatrice. La famiglia della ragazza, nonostante affranta e sopraffatta dal dolore, con questo nobile gesto di amore verso il prossimo, ha comunque espresso il proprio consenso a procedere all’ espianto degli, diffondendo un esempio di umanità, munificenza e sostegno, volto a garantiredi vita alle tante ...