S Demetrio a don Rosario Petrone Don Mario | il saluto il 4 giugno con Arcivescovo Bellandi

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Parrocchia di San: formalmente avviato l’iter che porterà, in estate, dona subentrare a donSalerno, nove anni dopo il suo insediamento. L’attuale parroco comunica alla popolosa comunità di fedeli: “Un primo passo verso il cambio. Nel salone parrocchiale ‘San Giovanni Paolo II’ il Consiglio pastorale e il Consiglio affari economici hanno incontrato don, il parroco designato che il 3 luglio 2021 farà il suo ingresso in parrocchia. Gli è stato consegnato il ‘Modulo’ predisposto dalla Curia per il passaggio delle consegne, compilato e firmato. Un primo approccio e un primo scambio di idee che sarà successivamente ampliato a tutti i collaboratori a livello assembleare. Che lo Spirito Santo ci illumini e la ...

E' il momento più triste, nella chiesa di San Demetrio, in via Dalmazia. Il giovane 28enne, molto conosciuto nella zona orientale della città, è morto in un incidente stradale e sul proprio scooter er ...La popolosa parrocchia di San Demetrio, nel cuore della città, cambierà quindi guida spirituale. A subentrare a don Mario Salerno sarà don Rosario Petrone (foto a lato). Ordinato sacerdote il 28 giugn ...