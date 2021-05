Ruba identità a perito assicurativo, denunciato: carte e conto corrente attivati in Campania (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCampobasso – Aveva Rubato l’identità ad un perito assicurativo riuscendo poi a sottrarre ingenti somme di denaro a numerose ignare vittime in tutta Italia prima di essere scoperto e denunciato dai Carabinieri di Ripalimosani (Campobasso). Si tratta di un uomo residente in Campania denunciato per accesso abusivo ad un sistema informatico, sostituzione di persona e truffa. Le indagini sono partite nell’agosto del 2019 dopo la denuncia del perito assicurativo. A suo nome risultavano esistenti tre carte prepagate “postepay evolution” e un conto corrente, attivati presso vari uffici postali delle province di Napoli e Benevento utilizzando ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCampobasso – Avevato l’ad unriuscendo poi a sottrarre ingenti somme di denaro a numerose ignare vittime in tutta Italia prima di essere scoperto edai Carabinieri di Ripalimosani (Campobasso). Si tratta di un uomo residente inper accesso abusivo ad un sistema informatico, sostituzione di persona e truffa. Le indagini sono partite nell’agosto del 2019 dopo la denuncia del. A suo nome risultavano esistenti treprepagate “postepay evolution” e unpresso vari uffici postali delle province di Napoli e Benevento utilizzando ...

