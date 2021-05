Royal Family, in arrivo un nuovo membro: che sorpresa per la Regina! (Di giovedì 20 maggio 2021) Finalmente una notizia positiva per la Royal Family: la Regina Elisabetta non sta più nella pelle e non vede l’ora di conoscere il new entry. La Royal Family non ha passato un bel periodo. Prima la pandemia, poi la lontananza di Meghan e Harry, la loro intervista che ha sconvolto il mondo intero ed infine la morte del Principe Filippo. E’ stato un anno complicato sotto ogni punto di vista ma per fortuna dopo la tempesta c’è sempre il sole e finalmente la Regina Elisabetta è tornata a sorridere. E’ arrivata la notizia che tutti noi stavamo aspettando. Royal Family: è nata? La regina impazzisce Meghan e Harry, i duchi di Sussex hanno allargato la loro famiglia e tutti non vedono l’ora di conoscere la secondogenita. C’è ancora da aspettare però visto che la donna non ha ancora ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Finalmente una notizia positiva per la: la Regina Elisabetta non sta più nella pelle e non vede l’ora di conoscere il new entry. Lanon ha passato un bel periodo. Prima la pandemia, poi la lontananza di Meghan e Harry, la loro intervista che ha sconvolto il mondo intero ed infine la morte del Principe Filippo. E’ stato un anno complicato sotto ogni punto di vista ma per fortuna dopo la tempesta c’è sempre il sole e finalmente la Regina Elisabetta è tornata a sorridere. E’ arrivata la notizia che tutti noi stavamo aspettando.: è nata? La regina impazzisce Meghan e Harry, i duchi di Sussex hanno allargato la loro famiglia e tutti non vedono l’ora di conoscere la secondogenita. C’è ancora da aspettare però visto che la donna non ha ancora ...

