Roma | terribile incidente tra due auto e una moto | gravissimo centauro

(Di giovedì 20 maggio 2021) Bruttissimoquello avvenuto poco fa a, in via Volturno, all’angolo con via Marsala, nei pressi della stazione Termini. A scontrarsi – molto probabilmente frontalmente – due, una delle quali è finita “cappottata” subito dopo l’impatto. Distrutta, invece, nelle parte anteriore l’altra vettura. Coinvolta nel sinistro, per cause da verificare, anche unacon ilche sarebbe in gravissime condizioni. Sul posto presenti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Locale. Spetterà ai caschi bianchi fare tutti gli accertamenti e rilievi per capire cosa sia accaduto. Intanto, si registrano code all’altezza di via Solferino. Seguiranno aggiornamenti ...