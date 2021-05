Roma | Mourinho ricomincia da 10 | dubbi su Dzeko e Mkhitaryan

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Joseha scelto i dieci indispensabili da cui ripartire nella prossima stagione: mix tra esperienza e gioventù con Zaniolo Joseha scelto i dieci calciatori indispensabili per far ripartire il progettoe puntare in alto dopo una stagione difficile. Il tecnico portoghese, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha fatto le sue valutazioni: fuori dal progetto, Pedro e. Ecco i nomi scelti dal tecnico: Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Spinazzola, Cristante, Veretout, Darboe, Pellegrini, Zaniolo. In attesa del mercato questi sono i punti cardine. L'articolo proviene da Calcio News 24.