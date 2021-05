Roma, in auto con il cane… ma c’è odore di marijuana: droga nascosta nel mangime del cucciolo (Di giovedì 20 maggio 2021) La lotta allo spaccio è una delle battaglie più difficili nella Capitale. Sono proprio i mirati servizi per la prevenzioni che contrastano tali reati, solo negli ultimi giorni il personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma, ha proceduto all’arresto di due individui ed al sequestro di stupefacente di varia natura. Nella zona dei Castelli Romani e nel Comune di Marino, sono stati arrestati un 65enne di origini siciliane ed un uomo classe ‘95 sorpresi a detenere marijuana. Castelli Romani: droga nel mangime del cane Nel primo caso B.G., fermato a bordo del proprio veicolo all’altezza della tangenziale, è stato beccato con lo stupefacente a bordo… nascosto in un grosso sacco di mangime per cani, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) La lotta allo spaccio è una delle battaglie più difficili nella Capitale. Sono proprio i mirati servizi per la prevenzioni che contrastano tali reati, solo negli ultimi giorni il personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di, ha proceduto all’arresto di due individui ed al sequestro di stupefacente di varia natura. Nella zona dei Castellini e nel Comune di Marino, sono stati arrestati un 65enne di origini siciliane ed un uomo classe ‘95 sorpresi a detenere. Castellini:neldel cane Nel primo caso B.G., fermato a bordo del proprio veicolo all’altezza della tangenziale, è stato beccato con lo stupefacente a bordo… nascosto in un grosso sacco diper cani, ...

