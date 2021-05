Roma, Hyundai verso la conferma come retrosponsor (Di giovedì 20 maggio 2021) Il matrimonio tra l’AS Roma e Hyundai è destinato a proseguire. come riporta Il Romanista, la società giallorossa ha raggiunto un accordo con il marchio coreano, che sarà retrosponsor della squadra anche nella prossima stagione. Il gruppo ha esercitato l’opzione di rinnovo automatico per un’altra stagione, prevista dal precedente contratto. Nelle casse della Roma andranno L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) Il matrimonio tra l’ASè destinato a proseguire.riporta Ilnista, la società giallorossa ha raggiunto un accordo con il marchio coreano, che saràdella squadra anche nella prossima stagione. Il gruppo ha esercitato l’opzione di rinnovo automatico per un’altra stagione, prevista dal precedente contratto. Nelle casse dellaandranno L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Roma, Hyundai verso la conferma come retrosponsor - ReteSport : ?? #Roma, definito l'accordo con #Hyundai per un altro anno - AHerSan89 : RT @ilRomanistaweb: ?? Hyundai sul retro della maglia anche la prossima stagione. Complesso l’accordo con Qatar, che non ha risposto alla ri… - ilRomanistaweb : ?? Hyundai sul retro della maglia anche la prossima stagione. Complesso l’accordo con Qatar, che non ha risposto all… - corgiallorosso : #Hyundai ancora sul retro delle maglie della #Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Hyundai La denuncia social dei residenti: "Troppi morti per incidente sull'Aurelia" ...sentito sia loro sia due automobilisti che erano fermi al volante di una Mazda e di una Hyundai in ... Fino a oggi a Roma da gennaio 26 deceduti, ai quali però si devono aggiungere quelli (una trentina) ...

Stellantis - Al via la sperimentazione della ricarica dinamica wireless per le elettriche ... come la Hyundai : si tratta della possibilità di ricaricare l'auto elettrica grazie a sistemi ... Iveco, Iveco Bus, Mapei, Pizzarotti, Prysmian e Tim e le università di Parma e Roma Tre e il ...

Roma, Hyundai ancora sul retro delle maglie Retesport L’Edicola, Belotti e Matic i nomi per il mercato. Hyundai confermato back sponsor Tutta la rassegna stampa in un click CORRIERE DELLO SPORT- Matic è la priorità del mercato di José Mourinho. Roma in pressing su Andrea Belotti: pronta l’offerta di contratto. Il Comune apre ai Friedk ...

Confermato il back sponsor Hyundai, stallo per Qatar Airways L'edizione odierna de Il Tempo chiarisce la situazione legata agli sponsor sulla maglia della Roma. Hyundai sarà confermato nel retro, essendo stata esercitata l'opzione annuale ...

...sentito sia loro sia due automobilisti che erano fermi al volante di una Mazda e di unain ... Fino a oggi ada gennaio 26 deceduti, ai quali però si devono aggiungere quelli (una trentina) ...... come la: si tratta della possibilità di ricaricare l'auto elettrica grazie a sistemi ... Iveco, Iveco Bus, Mapei, Pizzarotti, Prysmian e Tim e le università di Parma eTre e il ...Tutta la rassegna stampa in un click CORRIERE DELLO SPORT- Matic è la priorità del mercato di José Mourinho. Roma in pressing su Andrea Belotti: pronta l’offerta di contratto. Il Comune apre ai Friedk ...L'edizione odierna de Il Tempo chiarisce la situazione legata agli sponsor sulla maglia della Roma. Hyundai sarà confermato nel retro, essendo stata esercitata l'opzione annuale ...