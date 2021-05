Roma, boutique di lusso nel mirino dei ladri: è il terzo furto in due giorni (Di giovedì 20 maggio 2021) Le boutique Romane sembrano esser state prese di mira da un gruppetto di ladri. Neppure due giorni fa i Carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina avevano arrestato una coppia di giovani per il furto di due borse dal valore di 3.000 euro. Questa mattina, nella stessa boutique locata nel cuore della Capitale, sono scattate le manette per un 24enne – originario della Colombia ma residente a Milano – perché sospeso a rubare una borsa del valore di 2.150 euro. Leggi anche: Roma, boutique del centro presa d’assalto dai ladri: fermata ‘coppia’ criminale Anche in questo caso il giovane, senza occupazione e con precedenti specifici, è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto tra la merce esposta e fermato, dal personale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) Lene sembrano esser state prese di mira da un gruppetto di. Neppure duefa i Carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina avevano arrestato una coppia di giovani per ildi due borse dal valore di 3.000 euro. Questa mattina, nella stessalocata nel cuore della Capitale, sono scattate le manette per un 24enne – originario della Colombia ma residente a Milano – perché sospeso a rubare una borsa del valore di 2.150 euro. Leggi anche:del centro presa d’assalto dai: fermata ‘coppia’ criminale Anche in questo caso il giovane, senza occupazione e con precedenti specifici, è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto tra la merce esposta e fermato, dal personale ...

