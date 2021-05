Rocca dei Rettori, Di Maria: “Pd vuole cancellare posti di lavoro” (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “I Consiglieri provinciali del PD vogliono cancellare posti di lavoro e vogliono una Provincia inerte, come a loro è congeniale. E’ incredibile il tentativo di ‘bloccare’ procedure concorsuali, nonché gli investimenti che l’Ente ha messo in campo per migliorare la sicurezza della viabilità”. Così in una nota il Presidente della Provincia Antonio Di Maria. “Eppure- continua Di Maria – proprio questo sembra essere l’unico obiettivo del Pd, che spinge per il “tanto peggio, tanto meglio”. Si tratta di un affronto e di un’offesa ai bisogni dei cittadini, in particolare di quelli che chiedono strade percorribili in sicurezza e di quelli che aspirano ad un inserimento nel mondo del lavoro. Un’attività fumosa quella del PD, ma che, forse, ha in sé una ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “I Consiglieri provinciali del PD voglionodie vogliono una Provincia inerte, come a loro è congeniale. E’ incredibile il tentativo di ‘bloccare’ procedure concorsuali, nonché gli investimenti che l’Ente ha messo in campo per migliorare la sicurezza della viabilità”. Così in una nota il Presidente della Provincia Antonio Di. “Eppure- continua Di– proprio questo sembra essere l’unico obiettivo del Pd, che spinge per il “tanto peggio, tanto meglio”. Si tratta di un affronto e di un’offesa ai bisogni dei cittadini, in particolare di quelli che chiedono strade percorribili in sicurezza e di quelli che aspirano ad un inserimento nel mondo del. Un’attività fumosa quella del PD, ma che, forse, ha in sé una ...

