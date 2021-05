Roberto Farnesi | l’importante rivelazione sulla paternità | cosa ha detto l’attore

(Di giovedì 20 maggio 2021)smentisce la presunta gravidanza della compagna Lucya, si lascia poi sfuggire un’importantesta per diventare padre? Se ne parla ormai da settimane della possibilità… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Anticipazioni Il paradiso delle signore, Roberto Farnesi: “Settimana super” - Tatiana56881657 : @Lakota2713 @__Kekka___ Bhe c'era anche Roberto Farnesi nei fotoromanzi che poi ha fatto tante fiction magari porta bene chissà -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Farnesi

La star de Il Paradiso delle Signore è finalmente pronto a mettere su ...Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Rausy ha avuto una relazione con l'attore, con il quale ha 23 anni di differenza d'età. Al momento dovrebbe essere single. Infine, ha un ...Manca poco al finale di stagione de Il Paradiso delle Signore ma tante trame rimangono ancora senza una risposta. Tra queste il mistero di Achille Ravasi, del quale non si è più saputo nulla ma che è ...Roberto Farnesi mette su famiglia? Da settimane non si fa che parlare di una gravidanza di Lucya, la fidanzata 26enne dell’attore de Il Paradiso delle Signore. Il diretto interessato, in un’intervista ...