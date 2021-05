Roberto Baggio si commuove ricordando il suo papà (Di giovedì 20 maggio 2021) . L’emozione del ricordo nelle parole del Divin Codino. Roberto Baggio Alessandro Del Piero (Getty Images)Roberto Baggio è sempre stato uno speciale. Speciale in campo dove un talento infinito lo ha portato a dispensare gioia e calcio in tante piazze italiane. Baggio è l’unico fuoriclasse che non appartiene a nessuno. Roberto Baggio è di tutti. Un talento infinito ed un carattere riservato, per lui il calcio non è stato mai tutto. E’ stato una parte importante della sua vita, ma nella sua vita vi è sempre stato altro. Anche in questo Roberto Baggio è unico, è l’unico fuoriclasse che non è mai stato allenatore, né dirigente di alcun club, né ha mai ricoperto ruoli istituzionali all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio. ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 maggio 2021) . L’emozione del ricordo nelle parole del Divin Codino.Alessandro Del Piero (Getty Images)è sempre stato uno speciale. Speciale in campo dove un talento infinito lo ha portato a dispensare gioia e calcio in tante piazze italiane.è l’unico fuoriclasse che non appartiene a nessuno.è di tutti. Un talento infinito ed un carattere riservato, per lui il calcio non è stato mai tutto. E’ stato una parte importante della sua vita, ma nella sua vita vi è sempre stato altro. Anche in questoè unico, è l’unico fuoriclasse che non è mai stato allenatore, né dirigente di alcun club, né ha mai ricoperto ruoli istituzionali all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio. ...

