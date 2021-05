Roberto Baggio: “Il rigore sbagliato col Brasile me lo porterò sempre con me, l’ho vissuto malissimo” (Di giovedì 20 maggio 2021) In occasione della presentazione del documentario in ucita mercoledì 26 maggio, su Netflix, col titolo “Il Divin Codino” dedicato a Roberto Baggio, l’ex campione ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi toccati quello del rigore sbagliato contro il Brasile: “Il discorso non andrà mai archiviato, me lo porterò dentro per sempre. Era il sogno della mia vita calcistica e allo stesso tempo un qualcosa che, per come è andata a finire, non posso mettere da parte. Perché a Massaro e Baresi non dicono mai nulla? Diciamo che io ho dato il colpo finale. l’ho vissuta malissimo, perché dopo aver sognato per milioni di notti di realizzare questo sogno, poi non ci sono riuscito. In ogni caso, nella vita non conta il risultato finale, ma l’impegno ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) In occasione della presentazione del documentario in ucita mercoledì 26 maggio, su Netflix, col titolo “Il Divin Codino” dedicato a, l’ex campione ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi toccati quello delcontro il: “Il discorso non andrà mai archiviato, me lodentro per. Era il sogno della mia vita calcistica e allo stesso tempo un qualcosa che, per come è andata a finire, non posso mettere da parte. Perché a Massaro e Baresi non dicono mai nulla? Diciamo che io ho dato il colpo finale.vissuta, perché dopo aver sognato per milioni di notti di realizzare questo sogno, poi non ci sono riuscito. In ogni caso, nella vita non conta il risultato finale, ma l’impegno ...

