Roberto Baggio: “Il rigore sbagliato a Usa ’94? Non lo archivierò mai. Ogni volta interviene il karma. Per fortuna ho incontrato il buddismo” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Il rigore sbagliato a USA ’94? Non lo archivierò mai. Mi piaccia o no me lo porterò dietro per sempre”. Parola di Roberto Baggio. Durante la presentazione del film targato Netflix/Mediaset, Il Divin Codino, che uscirà in streaming il 26 maggio su Netflix, il campione vicentino si è concesso, come raramente ha fatto, ad alcune domande inerenti agli aspetti della sua vita toccati nel film che gli è stato cucito addosso. Ed è proprio su quel rigore tirato lassù per aria, oltre la traversa, verso il cielo, nella finale dei Mondiali contro il Brasile che Baggio ha spiegato: “Sì, hanno sbagliato Massaro e Baresi, ma io ho dato il colpo finale. E l’ho vissuta malissimo”. E visto che nel Divin Codino si è cercato di costruire una trama che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) “Ila USA? Non lomai. Mi piaccia o no me lo porterò dietro per sempre”. Parola di. Durante la presentazione del film targato Netflix/Mediaset, Il Divin Codino, che uscirà in streaming il 26 maggio su Netflix, il campione vicentino si è concesso, come raramente ha fatto, ad alcune domande inerenti agli aspetti della sua vita toccati nel film che gli è stato cucito addosso. Ed è proprio su queltirato lassù per aria, oltre la traversa, verso il cielo, nella finale dei Mondiali contro il Brasile cheha spiegato: “Sì, hannoMassaro e Baresi, ma io ho dato il colpo finale. E l’ho vissuta malissimo”. E visto che nel Divin Codino si è cercato di costruire una trama che ...

