Roberto Baggio: "Il rigore col Brasile? Lo porterò sempre con me" (Di giovedì 20 maggio 2021) L'indimenticata leggenda ha presentato in conferenza stampa il documentario Netflix "Il Divin Codino". Leggi su 90min (Di giovedì 20 maggio 2021) L'indimenticata leggenda ha presentato in conferenza stampa il documentario Netflix "Il Divin Codino".

Advertising

juventusfc : #OnThisDay l'ultimo gol di Roberto #Baggio in bianconero ?? #ForzaJuve - juventusfcen : #OTD, Il Divin Codino, Roberto Baggio scored his final goal in ?????? #ForzaJuve - GiGnicco : RT @IGNitalia: #IlDivinCodino di Letizia Lamartire è un film sulla vita di Roberto Baggio, o almeno, su tre momenti cruciali della sua carr… - lucinvictus : RT @Le_Corner_: Photo du jour ?? Arrigo Sacchi et Roberto Baggio en 1994. ???? - matt93277 : Ho visto in anteprima Il Divin Codino, il nuovo film @netflix su #baggio Ecco la #recensione… -