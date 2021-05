Roberto Baggio il film: ricorda papà Florindo e si commuove. Poi spiega com'è nato il codino (Di giovedì 20 maggio 2021) 'A un certo punto della mia vita mio padre era diventato come un nemico , perché era sempre rigido, severo, ma alla fine è stato lui la base di un' educazione che mi ha imposto di non arrendermi mai, ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 maggio 2021) 'A un certo punto della mia vita mio padre era diventato come un nemico , perché era sempre rigido, severo, ma alla fine è stato lui la base di un' educazione che mi ha imposto di non arrendermi mai, ...

Advertising

juventusfc : #OnThisDay l'ultimo gol di Roberto #Baggio in bianconero ?? #ForzaJuve - juventusfcen : #OTD, Il Divin Codino, Roberto Baggio scored his final goal in ?????? #ForzaJuve - baldo_nicola_tn : RT @ProvinciaTrento: È girato in gran parte in #Trentino con il sostegno della Film Commission #tfc 'Il #DivinCodino', film diretto da Leti… - ProvinciaTrento : È girato in gran parte in #Trentino con il sostegno della Film Commission #tfc 'Il #DivinCodino', film diretto da L… - secolotrentino : “Il Divin Codino”. Dal 26 maggio il film su Roberto Baggio girato in Trentino -