Roberto Angelini lascia Propaganda Live? "Mi prendo una pausa" (Di giovedì 20 maggio 2021) Roberto Angelini, dopo le polemiche che l'hanno travolto nell'ultima settimana, ha deciso di lasciare momentaneamente Propaganda Live, come annunciato da lui stesso su Instagram. Roberto Angelini si prende una pausa da tutto, anche da Propaganda Live. L'annuncio, che era da alcuni atteso dopo la polemica che l'ha travolto nell'ultima settimana, è puntualmente arrivato poche ore fa via social. Certo, al momento non ci sono note ufficiali della trasmissione di La7 a confermare la novità, ma la decisione di Roberto Angelini appare irrevocabile. E sembra che non riguardi soltanto Propaganda Live ma un po' tutti i suoi impegni in ambito musicale perchè ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021), dopo le polemiche che l'hanno travolto nell'ultima settimana, ha deciso dire momentaneamente, come annunciato da lui stesso su Instagram.si prende unada tutto, anche da. L'annuncio, che era da alcuni atteso dopo la polemica che l'ha travolto nell'ultima settimana, è puntualmente arrivato poche ore fa via social. Certo, al momento non ci sono note ufficiali della trasmissione di La7 a confermare la novità, ma la decisione diappare irrevocabile. E sembra che non riguardi soltantoma un po' tutti i suoi impegni in ambito musicale perchè ...

Advertising

HuffPostItalia : Roberto Angelini lascia Propaganda Live: 'Mi prendo una pausa. Chiedo scusa ancora' - tpi : Se Angelini non lavorasse a Propaganda Live la “pazza incattivita” (così la chiama) che l’ha denunciato sarebbe la… - SimoneCosimi : Non sapevo neanche che Roberto #Angelini facesse il ristoratore. Ma la domanda è: caro Roberto, o questa storia la… - GianniCuperIoPD : Roberto Angelini abbandona temporaneamente Propaganda Live. Tornerà dopo avere cambiato identità e sesso: due probl… - armando06640957 : RT @_DAGOSPIA_: IL MUSICISTA ROBERTO ANGELINI LASCIA 'PROPAGANDA LIVE' DOPO LE POLEMICHE E LA MULTA PER... -